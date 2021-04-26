الفلسطينيون يحتفلون بإزالة الحواجز الإسرائيلية في القدس

تجمع فلسطينيون للاحتفال خارج باب العامود بالقدس الشرقية مساء أمس الأحد، بعد إزالة الحواجز التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية، مما سمح لهم بالدخول إلى ساحة أصبحت بؤرة الاشتباكات في ليالي رمضان.

واكتظت الساحة بآلاف الفلسطينيين مساء أمس وهم يهللون ويرددون الأهازيج، بعد أن سمحت لهم الشرطة بالدخول إلى البلدة القديمة بالقدس التي تعد مقصداً للتجمعات الشعبية في ليالي شهر رمضان.

وأظهرت لقطات مصورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، قيام بعض الفلسطينيين من بين الحشد بإزالة الحواجز بينما كان رجال الشرطة الإسرائيلية لا يتحركون، وأكدت الشرطة في وقت لاحق إزالة الحواجز.