1516 حالة وفاة بـ #كورونا في #الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس تسجيل 1545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 265 ألفاً و404 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1516.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.

واوضح ان عدد الحالات في العناية المركزة 222 حالة .

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 1441 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 250 ألفاً و74 حالة.