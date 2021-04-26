مقتل رئيس المخابرات بمقاطعة بابوا في إندونيسيا

ذكرت وكالة المخابرات الوطنية الإندونيسية اليوم الإثنين أن متمردين انفصاليين قتلوا رئيس فرع المخابرات الوطنية في مقاطعة بابوا الإندونيسية.

وقال المتحدث باسم وكالة المخابرات الوطنية واوان هاري بوروانتو إن البريغيدير جنرال جوستي بوتو داني كاريا، تعرض لكمين من متمردين خلال زيارة لمنطقة بيوغا الأحد، بعد مقتل مدنيين هناك في الآونة الأخيرة.

وتوجه داني كاريا إلى بيوغا لتقييم الوضع الأمني بعد مقتل أربعة مدنيين هناك في الشهر الجاري. وقال واوان إن اثنين من المعلمين من بين القتلى.

وأعلن جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية الجناح العسكري للحركة الانفصالية، مسؤوليته عن القتل، قائلاً إن الضحايا كانوا جواسيس للجيش الإندونيسي.

ولطالما كانت بابوا مسرحاً لتمرد انفصالي منذ ستينيات القرن الماضي، لكن الاشتباكات الدامية بين المتمردين وقوات الأمن الحكومية شهدت تصاعداً في السنوات القليلة الماضية.