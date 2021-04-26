الأدنى منذ 6 أشهر.. تراجع الليرة التركية بسبب “مذبحة الأرمن”

تراجعت الليرة التركية بتعاملات، الإثنين، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي جو بادين بمذبحة الأرمن على أنها إبادة جماعية على يد العثمانيين.

وفي التعاملات الصباحية، الإثنين، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.95 بالمئة إلى 8.47 لكل دولار واحد، مقارنة مع 8.37 مقابل كل دولار في في ختام جلسة الأسبوع الماضي، الجمعة.

وسعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي المسجلة في اليوم في التعاملات الصباحية، تعتبر الأدنى منذ تعاملات 9 نوفمبر/ تشرين ثاني 2020، بحسب تتبع البيانات التاريخية لسعر الليرة أمام الدولار.

واقتربت أسعار صرف العملة التركية من أدنى مستوياتها على الإطلاق، المسجلة خلال وقت سابق من نوفمبر الماضي، البالغ 8.55 ليرة لكل دولار واحد، والذي يتوقف الوصول إليه بناء على استجابة السوق المحلية خلال جلسة اليوم لأسعار الصرف.

يأتي التراجع في أسعار الصرف، بفعل تخوفات محلية من توتر العلاقة بين أنقرة وواشنطن على خلفية اعتراف بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن على أيدي الجيش العثماني عام 1915، والذي صادت ذكراه الم 106 يوم السبت الماضي.