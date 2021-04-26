سيميوني: سيتوج بلقب “الليغا” الفريق الأقوى ذهنياً

شدد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب خسارة الفريق المؤلمة على يد أثلتيك بلباو (2-1) يوم أمس الأحد ضمن الجولة الـ32 لليجا، على أن الفريق “الأقوى ذهنيا” سيكون “الاقرب للتتويج” باللقب.

أوضح المدرب الأرجنتيني أثناء المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي شهدها ملعب سان ماميس: “ليس لدي أدنى شك في أن العامل الذهني سيكون كلمة السر، لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، بينما تغيرت الأمور في الشوط الثاني، الفريق الذي سيحدث التوازن العاطفي المطلوب، سيكون أقرب للقب”.

كما أوضح الـ”تشولو” أنه رغم أنه مع نهاية الدور الأول كان الفريق يبتعد بنقاط كثيرة أمام ريال مدريد وبرشلونة، إلا أنه كانت هناك قناعة بأن الفريقين لن يخرجا من سباق الصراع على اللقب، الذي انضم إليه إشبيلية أيضاً هذا الموسم.

وبسؤاله عن أداء الفريق خلال الشوط الأول، الذي شهد تفوقاً لأصحاب الأرض، أقر سيميوني: عندما تتكرر المواقف، ولا يستطيع المدرب إيجاد حلاً لها، فهذه هي مشكلة المدرب، وليس الفريق.

واختتم: الموقف الحالي الذي أحبه يخلق لنا مواقف مهمة، لأننا أصبحنا 4 فرق على الأقل تتنافس على اللقب، والفريق الأقوى ذهنياً سيكون الأقرب للفوز بـ”الليغا، مصيرنا ما زال بأقدام لاعبينا، وسيتوقف أيضاً على هذه القوة الذهنية، وعلى شخصية الفريق، ومدى قدرته على الحسم في الأوقات المهمة.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية التي يتكبدها “الروخيبلانكوس” خلال آخر 5 مباريات، بعد سقوطه أمام إشبيلية، والرابعة هذا الموسم، لتصبح آماله في حصد اللقب في مهب الريح.

وبفقدان النقاط الثلاث، تجمد رصيد “الأتلتي” عند 73 نقطة، لتصبح صدارته في خطر، حيث ستذهب لبرشلونة (71 نقطة) في حالة فوزه بمباراته المؤجلة الخميس المقبل أمام غرناطة على ملعب كامب نو.