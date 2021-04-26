تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%.. و”برنت” عند 65.37 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية الجمعة بأكثر من 1%، مع تقييم المستثمرين للرؤية المستقبلية للطلب، ومع ترقب اجتماع لمجموعة “أوبك+” يعقد هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 1.12% أو بقيمة 74 سنتًا عند 65.37 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.13% أو 70 سنتًا إلى 61.44 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها الجمعة 1.2%.

وذلك مع تعافي اقتصاد الولايات المتحدة والصين بقوة من الجائحة، إلى جانب بعض العلامات الإيجابية من أوروبا، ولكن السوق لا يزال يواجه رياحًا معاكسة من تزايد حالات الإصابة بفيروس “كوفيد-19” في الهند.

هذا ويتوقع المدير التنفيذي لشركة “شلمبرجيه” عودة الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الوباء بنهاية العام المقبل، إذا لم يكن في وقت أقرب من ذلك.