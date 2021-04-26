ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأوقية فوق 1781 دولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا مما عزز جاذبية المعدن كملاذ استثماري آمن.

كما استفاد الذهب من ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الجاري.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1781.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 0526 بتقويت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1780.30 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2865.99 دولار للأوقية بعدما صعد لمستوى قياسي عند 2925.14 دولار يوم الجمعة.

وصعدت الفضة 0.1% إلى 26.02 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1231.03 دولار.