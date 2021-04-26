وزير بريطاني يعلق على “تكدس الجثث بالآلاف”

فى وزير بريطاني، الاثنين، بشكل قاطع، صحة تقرير ذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إنه يفضل أن “تتكدس الجثث بالآلاف”، على أن يأمر بإغلاق اجتماعي واقتصادي ثالث لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ويواجه جونسون سلسلة من المزاعم في الصحف بدءا من معالجته المرتبكة لأزمة كوفيد-19 في بدايتها إلى تساؤلات بشأن تمويل تجديد شقته الرسمية.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن مصادر لم تحددها قولها إنه في أكتوبر، بعد فترة وجيزة من الموافقة على إجراءات العزل الثانية، قال جونسون أمام اجتماع في داوننغ ستريت “لا مزيد من عمليات الإغلاق… لتتكدس الجثث بالآلاف”.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة سكاي نيوز “هذا ليس صحيحا لقد نفاه الجميع فعليا وبشكل قاطع”، وأضاف أن جونسون يركز اهتمامه على التصدي للجائحة.

ونقلت رويترز عن ووالاس قوله “دخلنا مرحلة كوميدية من قصص النميمة والثرثرة. مصادر لم يتم الكشف عن أسمائها تنقل عن مستشارين لم يتم الكشف عنهم، يتحدثون عن أحداث غير محددة، انظروا ليس هناك أي شيء جاد في هذا الأمر”.