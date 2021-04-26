الإفلاس أكبر متاجر “التكنولوجيا” في تركيا

أفلست شركة “بيمَكْس” أحد أكبر متاجر المنتجات التكنولوجية في تركيا، بعد مسيرة تجاوزت 30 عاما.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” التركية المعارضة، الأحد، وتابعته “العين الإخبارية”.

ووفق المصدر، قضت المحكمة التجارية الابتدائية الثالثة في إسطنبول بإفلاس الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا.

وكانت الشركة قامت بتسريح مئات الموظفين بعد إغلاق العديد من الفروع بسبب الأزمة المالية التي تشهدها على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد منذ فترة، والتي تعمقت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة أن “بيمكس” بدأت نشاطها عام 1989 في متجر صغير في منطقة “قاضي كوي” بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول.

ومع تطور التكنولوجيا، بدأت الشركة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والسلع البيضاء والأجهزة المنزلية الصغيرة.

كما كانت “بيمكس” أول شركة تكنولوجية للبيع بالتجزئة يتم تداول أسهمها في بورصة إسطنبول.