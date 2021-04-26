عاجل… لبنان: لا نقبل الأذى للسعودية وعلينا التعاون في مواجهة تهريب المخدرات

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، اليوم الاثنين، وقوف بلاده مع السعودية في مكافحة شبكات تهريب المخدرات بفروعها اللبنانية والسعودية.

وقال دياب عقب لقائه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا: “الدولة اللبنانية واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات. ونحن بالتأكيد مع المملكة في محاربة شبكات التهريب بفروعها اللبنانية والسعودية وخيوطها الممتدة بالعديد من الدول، ومع ملاحقة المتورطين”.

وأضاف حسان دياب: “نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج يعرفون جيداً أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقاً مختلفة، وأن التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات”.

من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون أنه أمر المسئولين بتوضيح سبب التأخير في شراء “السكانر” لوضعها على المعابر الحدودية في لبنان.

وقال عون في بيان إنه أمر المعنيين بتوضيح أسباب التأخير في شراء “السكانر” لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ يوليو العام الماضي وصدور مرسوم بذلك، داعيًا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.