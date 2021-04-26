عاجل… الكويت.. السجن المؤبد لحاكم المطيري على خلفية “خيمة القذافي”

قضت محكمة كويتية اليوم الإثنين بالحبس المؤبد للسياسي الكويتي المقيم في تركيا حاكم المطيري في القضية المرتبطة بتسريبات خيمة القذافي.

وقالت مصادر كويتية إن ”محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم قضت بالحبس المؤبد للدكتور حاكم عبيسان المطيري في قضية أمن دولة“، والمرتبطة بالتخابر مع ليبيا على خلفية اجتماعات ”خيمة القذافي“.

وكان المعارض القطري المقيم بلندن خالد الهيل، نشر العام الماضي تسريبا يوثق أحد لقاءات رئيس حزب الأمة الكويتي حاكم المطيري، بزعيم ليبيا الراحل معمر القذافي.

ويكشف التسجيل عرضا قدمه المطيري لزعزعة الوضع في دول الخليج، ملمحا إلى استخدام القبائل في ذلك.

وتطرق المطيري، إلى تداخل العلاقات القبلية بين الكويت والسعودية، ورغبة المجتمعات في تغيير الواقع، وتغيير الأسر الحاكمة في البلدين، واكتفائها بوضع يشبه المملكة المتحدة، إذ تسود الأسرة المالكة ولا تحكم، وفق زعمه.

وسبق هذا التسجيل تسريب آخر يشير إلى ”تآمر“ حاكم المطيري مع القذافي للتخطيط لنشر ”الفوضى الخلاقة“، كما يسميها الزعيم الليبي الراحل في دول عربية ومنها دول الخليج.