الرئاسة اللبنانية: على الأجهزة الأمنية عدم التهاون في الإجراءات لمنع التهريب لدول الجوار

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين، حرص بلاده على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها.

وقال عون، خلال اجتماع اليوم، لبحث ملابسات القرار السعودي بمنع دخول الفاكهة والخضر اللبنانية ومعالجة تداعياته، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على “تويتر” ، إنّ “لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة، وبخاصة الدول العربية وابنائها إلى أي خطر” ، مطالبا الأجهزة الأمنية بالتشدّد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها.

واستوضح عون من المعنيين عن أسباب التأخير في شراء أجهزة الفحص الضوئي “سكانر” لوضعها على المعابر على الرغم من القرار المتخذ منذ يوليو 2020 وصدور مرسوم بذلك، داعيا إلى إتمام عملية الشراء في أسرع وقت.