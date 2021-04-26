القبض على 3 مواطنين لارتكابهم عددا من الجرائم بالشرقية

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عددا من الجرائم، تمثلت بسرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء، ومدرستين بمحافظة القطيف، حيث تُقدر قيمة المسروقات بمبلغ (650,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.