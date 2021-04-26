الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد باحترافية اتحاد الكرة السعودي

أشاد الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون باحترافية العمل في الاتحاد السعودي للعبة.

وقال دانو في تصريحات صحافية : “اتحاد كرة القدم السعودي شريك مهم وتاريخي للاتحاد القاري ونشعر بفخر باحترافية العمل الذي يقوم به بقيادة ياسر المسحل ودافعيتهم نحو التميز وأجدها فرصة لشكرهم وكذلك أشكر الاتحادين الإماراتي والهندي على دعمهم لنجاح دور المجموعات بدوري ابطال آسيا”.

وتستضيف المملكة ثلاث مجموعات بدوري أبطال اسيا لأندية غرب آسيا ،التي انطلقت في 14 أبريل الجاري،كما تستضيف منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين حيث من المقرر أن تقام تلك التصفيات خلال الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين.

وأضاف جون: “إنه لأمر مبهر أن تسعى اتحادات وطنية عديدة وتتنافس من أجل استضافة المنافسات التي جرى إقرار لعبها بنظام المجموعات ، حيث يأتي ذلك تأكيداً على الثقة والتعاون المشترك ووضوح الرؤية، وبعد ترتيب ذلك، سارت الأمور بشكل إيجابي لأن الجميع يثق بأن عدالة المنافسة هي أساس كل شيء في الاتحاد الآسيوي “.

وأشار إلى أن قوة الاتحاد القاري تتجسد من خلال تعاونه مع مختلف الاتحادات الأعضاء، وهو ما وصفه بأنه كان سبباً في نجاح العديد من الخطط والفعاليات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مبيناً أن وحدة القارة الآسيوية التي قادها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، أسفرت عن نتائج ناجحة وظهرت بشكل واضح في تعامل الاتحاد مع أزمة كورونا.