بعد فضحه للحرس الثوري.. قناة قاسم سليماني: ظريف خائن

تعيش إيران أجواء من الصراع الداخلي بين الخارجية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، المسيطر على مفاصل الدولة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، عن سياسة الحرس الثوري وتعطيلها للدبلوماسية الإيرانية من قبل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الراحل.

فبعد تسريب ملف صوتي لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وهو يتحدث باستياء عن سلوك وتصرف وهيمنة سليماني على مفاصل النظام الإيراني، نشرت قناة مكتب سليماني نشرت صورة تهاجم ظريف.

وكتبت عليها عبارة مسيئة له : أحدهم رجل الميدان.. والآخر “ظريف” خائن الميدان”.

كما أن هناك من يطالب باعتقال ظريف لحظة وصوله من العراق لطهران .

وكان ظريف قد أكد في التسجيل المسرب قائلا :” ضحيت بالدبلوماسية لصالح ساحة المعركة، أكثر مما ضحيت بساحة المعركة لصالح الدبلوماسية”.

كما أشار ظريف في التسريب إلى علاقته بقاسم سليماني، مؤكدا أنني لم أتمكن أبدا في مسيرتي المهنية من القول لسليماني، أن يفعل شيئا معينا لكي أستغله في الدبلوماسية.

وأضاف أنه في كل مرة، تقريبا، أذهب فيها للتفاوض كان سليماني هو الذي يقول إنني أريدك أن تأخذ هذه الصفة أو النقطة بعين الاعتبار.