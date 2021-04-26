بعد إعلان وفاته.. ماذا تعرف عن مهندس الانقلاب ورجل الحوثيين الخفي “يحيي الشامي”

أعلنت مليشيا الحوثي المتمردة باليمن عن وفاة القيادي العسكري الحوثي يحيى الشامي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد نحو شهر من وفاة زوجته ونجله وزير النقل في حكومة الانقلاب.

1-يعتبر الشامي هو مهندس الانقلاب على الشرعية، والذي يمثل قاعدة قوية لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

2- يلقب برجل الحوثيين الخفي، وأكبر متحكم في مجريات الأحداث التي تجري في اليمن.

3- استغلّ مناصبه التي شغلها طيلة عقود لتمكين الحوثيين من مفاصل الدولة.

4- شغل منصب المحافظ لكل من صعدة ومأرب والبيضاء، ثم صعدة مجددا.

5- أطلق المعتقلين من مليشيا الحوثي من السجون، وأحكم السيطرة على مخازن الأسلحة.

6- بعد الانقلاب على الشرعية، أسند إليه رسم سياسات الحوثي، حيث صار المستشار الأول لعبد الملك الحوثي، وأكبر المستشارين نفوذا وتأثيرا عليه.