طيران ناس وجود الإسكان يوقعان أول شراكة في قطاع الطيران

وقع طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تعاون مع منصة “جود الإسكان”، وهي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة لمنح العطاءات السكنية الخيرية عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم طيران ناس بدعم منصة “جود الإسكان” من خلال تخصيص خانة للتبرع للمنصة على الموقع الإلكتروني لطيران ناس flynas.com، بحيث يكون جميع التبرعات لدعم مستفيدي المنصة من الأسر الأشد احتياجاً للمسكن.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا: “نحن سعيدون جداً بهذا التعاون مع منصة جود الإسكان، المنصة الوطنية التي تقدم نموذجاً مشرفاً وجديداً للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه جهود الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد. ومما لا شك فيه أن توقيع هذه الاتفاقية، وخلال شهر رمضان المبارك، سيشكل باكورة تعاون طويل الأجل فيما بيننا بإذن الله”. وأضاف: “تأتي اتفاقية التعاون مع جود الإسكان في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية التي يتبناها طيران ناس والتزامه أمام التنمية الوطنية على الصعيدي الاجتماعي والاقتصادي وانطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية المسكن. كما أكد المهنا على أهمية “تضافر الجهود وتكاملها بين فئات المجتمع كافة، وتحديداً فيما يتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية.

ومنذ إطلاقها في مايو 2019م، نجحت منصة جود الإسكان في مساعد أكثر من 23 ألف مستفيد، حيث تجاوزت المبالغ المرصودة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال ضمن مساري توفير المساكن ودعم الإيجار.