حزب الله يشعل الفتنة مجددا.. تشبيه حسن نصر الله بالسيد المسيح

واقعة جديدة كشفت عن نشر حزب الله اللبناني للفتنة الطائفية في لبنان، حيث استفاق سكان بلدة لاسا في جبيل على صورة ، صباح اليوم الإثنين، وعدد من المنشورات المستفزة التي انتشرت بالقرية.

وتضمّنت المنشورات صوراً لقادة في حزب الله وعليها عبارة ” المسيح عليه السلام نصير المستضعفين”.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أبناء لاسا وصفوا هذه اللافتات بـ “المستفزة”، كونها تمسّ بالرموز المسيحية، وهي تأتي في إطار النكاية بسعي المطرانية المارونية التي تعمل على استرجاع أراضيها.

وأضافوا أنه جرى اتباع هذا الأسلوب عمدا من أجل استفزازهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه البلدة منذ مدة خلافات بين أبنائها من الطائفة المسيحية وعناصر تابعة لحزب الله الذين اعتدوا مراراً على أبناء القرية بعد سعيهم لاستثمار أراضٍ تابعة للأبرشية المارونية​ والتي يعتبرها حزب الله أنها تبعة لملكيته.