قطر تتخذ قرارا بالحجر الصحي  للقادمين من هذه الدول

أصدرت وزارة الصحة العامة القطرية، مساء أمس الاثنين، قرارا، بفرض حجر إلزامي صحي للقادمين من كل من الهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا والفلبين.

ويأتي قرار الصحة القطرية، ضمن إجراءاتها الخاصة بمكافحة كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن القرار يشمل القادمين لقطر برحلة مباشرة أو عبر دول أخرى (ترانزيت) وذلك نظرا لظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الهند وحفاظا على الصحة العامة.

وأوضحت أن الإجراءات ستشمل فحص فيروس كورونا بتقنية بي سي آر قبل 48 ساعة من المغادرة من مركز صحي معتمد من قبل الجهة الصحية المحلية في البلد الذي يقدم منه المسافر يثبت خلوه من الوباء.

وتابعت: في حال حاجة القادمين لإجراء فحص آخر لتلبية متطلبات وجهة السفر يمكنهم إجراء الفحص في مطار حمد الدولي بمقابل رسوم مالية قدرها 300 ريال قطري لكل فحص كما سيخضع جميع القادمين من تلك الدول للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام في المنشآت المخصصة.