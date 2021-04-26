سقوط طائرة حوثية مفخخة.. وخسائر فادحة في العتاد والأرواح  للمليشيا بجبهات مأرب

ألحقت قوات الجيش الوطني خسائر فادحة بين صفوف مليشيا الحوثي المتمردة على جبهات متعددة.

وتمكنت قوات الجيش، من دحر مليشيا الحوثي في مواقع مهمة في جبهة المشجح، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، شنت هجوما عكسيا، تمكنت خلاله من دحر مليشيا الحوثي من مواقع استراتيجية في جبهة المشجح، وإجبارها على الفرار.

وفي التفاصيل أيضا فإن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف المليشيا ، وتدمير عربات تابعة لها.

وتمكنت قوات الجيش، من إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا.

وعلى الصعيد الميداني أيضا في جبهة الكسارة، أحبطت قوات الجيش، هجوما للمليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى بين عناصرها.

كما استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى تدمير عدة عربات تابعة لها، ومصرع طاقمها.

ومن خلال كمين محكم ألحقت قوات الجيش ضررا بالغا بالمليشيا في جبهة المخدرة، مما أسفر عن مصرع 10 من عناصرها.