  برئاسة وزير #الداخلية أمراء المناطق يعقدون اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين

عقد أمراء المناطق، اجتماعهم السنوي الثامن والعشرين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود استعراض منجزات “رؤية 2030” في رفع جودة الحياة مما انعكس إيجابًا على تقدم المملكة في مؤشرات الأمن على المستوى الدولي.

كما تم استعراض الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الداخلية وإمارات المناطق في مواجهة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أبرز ما توصلت إليه اجتماعات التنسيق بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق خلال الفترة الماضية.

وتم في بداية الاجتماع، توجيه أسمى آيات الشكر من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، وأمراء المناطق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وذلك على ما تلقاه وزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية من دعم مستمر ورعاية كريمة، والتي أسهمت في تحقيق مبادراتها ضمن مستهدفات “رؤية 2030” خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي نهاية الاجتماع، توصل الأمراء لعدد من التوصيات تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين.