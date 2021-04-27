فضيحة جديدة لحزب الله.. زراعة الحشيش بمساجد لبنان

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر زراعة الحشيش بأحد المساجد في لبنان.

وبحسب ما تم تداوله يظهر الفيديو قيام حزب الله اللبناني بزرع الحشيش في باحات المساجد في لبنان.

ويظهر الفيديو صوت أحد المواطنين وهو يقول :” في الجامية في مسجد الصفا”، حيث يوثق بالفيديو لوجود الحشيش وزراعته داخل المسجد.

ولقي المقطع الفيديو تعليقات غاضبة بسبب انتهاك حرمة المسجد، حيث علق أحد رواد تويتر قائلا :” يسمون نفسهم مسلمين.. زراعة الحشيش حول مسجد الصفا بلبنان.. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

وتزامن نشر مقطع الفيديو مع ما تم ضبطه من كميات هائلة لأقراض الكبتاغون المخدرة على يد الجمارك السعودية، وأخرى ساعدت قوات الأمن السعودية في ضبطها كانت متوجهة إلى إيطاليا.