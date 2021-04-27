“يجب أن تموت مع والدك”.. تهديدات بالقتل لمدرب يوفنتوس ونجله

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نيكولو نجل أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس تتلقى تهديدات بالقتل.

وأضافت أن سبب التهديد جاء على خلفية النتائج السلبية “لبيانكونيري” تحت قيادة والده منذ بداية الموسم الحالي لدوري “الكالتشيو”.

وكان موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، قد ذكر أن نيكولو نجل بيرلو، نشر رسالة عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، أرسلها له مجهول وتضمنت عبارة: “يجب أن تموت مع والدك”.

وأعرب نجل مدرب يوفنتوس عن استيائه من الرسائل التي يتلقاها عبر مواقع التواصل، قائلا: “أنا لست شخصا يحكم، كل شخص له الحق في أن يقول ما يريد، عمري 17 عاما وأتلقى رسائل من هذا النوع كل يوم، لأنني ابن مدرب ربما لا يعجبهم”.

يذكر أن يوفنتوس قد سقط في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.