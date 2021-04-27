شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي تخصص في سرقة محال الذهب والمجوهرات

أسفرت الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الأموال بالرياض عن القبض عن 4 مواطنين – رجلين وامرأتين- من أرباب السوابق.

وكشفت التحقيقات أنهم قاموا بارتكاب 47 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المصوغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات.

وقدرت المسروقات بـ 300 ألف ريال، من خلال عمليات سرقات بمناطق الرياض وحائل والشرقية.

وقد ضبط بحوزتهم على المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحاتها الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية.

كما عثر بحوزتهم أيضا على مواد مخدرة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم النيابة العامة.