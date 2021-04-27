الكشف عن نظام كأس العرب 2021

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن تفاصيل كأس العرب العائدة بعد غياب طويل بمشاركة ‭ ‬23 منتخباً في قطر هذا العام.

وأوضح الاتحاد العربي في بيان أن جدول مسابقاته لموسم 2021-2022، يتضمن كأس العرب في قطر ومسابقتين للمنتخبات تحت 20 عاما في مصر وتحت 17 عاماً في المغرب ومنافسات أخرى داخل القاعات وللسيدات.

واعتمد الاتحاد الدولي “فيفا” كأس العرب لتقام بين الأول و18 ديسمبر المقبل، ضمن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022.

وأشار الاتحاد العربي إلى أنه سيحدد مواعيد كأس العرب للأندية في وقت لاحق.

وانطلقت كأس العرب للمنتخبات عام 1963 في لبنان وتوقفت بعد النسخة التاسعة في السعودية عام 2012، وتوج العراق باللقب أربع مرات مقابل لقبين للسعودية ولقب لكل من مصر وتونس والمغرب.

ويشارك في النسخة الجديدة قطر والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان.

وستسحب القرعة غدا الثلاثاء في الدوحة.

وتنافس المنتخبات التسعة الأعلى تصنيفا في النهائيات بشكل مباشر وهي قطر وتونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية والعراق والإمارات وسوريا.

وفي تصفيات البطولة تقام سبع مواجهات يتأهل الفائزون بها إلى النهائيات وبعدها سيتم تقسيم 16 منتخباً على أربع مجموعات.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.