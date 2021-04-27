بدلا من “سبوتيفاي”.. فيسبوك يستعد لتدشين تطبيقه للتدوين الصوتي

يستعد فيسبوك لتدشين تطبيقه للتدوين الصوتي in-app podcast player، يسمح من خلاله لمستخدميه نشر تدويناتهم الصوتية عبر صفحاتهم الرسمية.

وأفاد موقع “ذا فيرج” بأن التطبيق تعمل شركة فيسبوك على تطويره حاليا تمهيدا للإعلان عنه رسميا خلال الأشهر القادمة وفق تقارير لعدد من المدونات المهتمة بأخبار فيسبوك.

وسيسمح التطبيق الجديد لمستخدمي فيسبوك النشر والاستماع للمدونات الصوتية دون الحاجة للجوء لتطبيق “سبوتيفاي” الذي أصبح ملحقا بموقع فيسبوك حاليا وفق عقد شراكة حديث.

ووفق “ذا فيرج”، فإن اهتمام عملاق التواصل الأمريكي بطرح تطبيق خاص به للتدوين الصوتي يعد منطقيا، نظرا لاتساع قاعدة المهتمين بهذا النوع من المحتوى على فيسبوك ويقدر عددهم بـ 170 مليون مستخدم.