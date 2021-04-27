أبطال أوروبا: ريال مدريد يتحدى تشيلسي في قمة من العيار الثقيل

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بمواجهة نارية بين ريال مدريد الإسباني، ضد تشيلسي الإنجليزي، والتي تقام على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”.

يسعى الفريقين للحصول على نقاط اللقاء قبل مواجهة العودة التى تقام في 5 مايو (آيار)، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وتأهل ريال مدريد كمتصدر للمجموعة الثانية في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، ثم تخطى أتالانتا فى دور الـَ16، قبل عبور ليفربول في ربع النهائي.

وفي المقابل تصدر نادي تشيلسي المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا، ونجح في التأهل من دور الـ16 على حساب نادي أتلتيكو مدريد، قبل أن يتخطى بورتو في ربع النهائي.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة، على رأسها سيرجيو راموس، وفالفيردي لإصابة الأول بفيروس كورونا، ومخالطة الثاني لأحد المصابين، كما يغيب ميندى وفاسكيز للإصابة.

فيما عاد توني كروس لتدريبات الفريق، ومن المتوقع أن يقود خط وسط “الملكي” في المباراة.

وغاب توني كروس عن آخر 3 مباريات خاضها ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، وتدرب منفرداً في صالة الألعاب الرياضية، وذلك رغم عدم وجود إصابة واضحة، وإنما كان يعاني من إجهاد عضلي عاد بعده للانتظام في تدريبات “الملكي”.

وقال مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، في المؤتمر الصحافي: “مباراة تشيلسي هى الأصعب لأنها المباراة المقبلة، ولكن لدينا بالطبع مباريات مهمة غيرها، نحن جاهزون ونريد تقديم مباراة جيدة، وأهم شيء هو أن ننافس بشكلٍ جيد”.

وأضاف: “الأمر سيكون صعباً لأنه نصف نهائي، تشيلسي فريق كامل، يدافع ويهاجم بشكلٍ جيد، علينا التركيز بشكل كبير، وعلينا أن نكون في أفضل حالاتنا في الهجوم لإلحاق الضرر بهم”.

ويتفوق نادي تشيلسي في عدد مرات الفوز في مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، بواقع 7 مواجهات، وتعادلين، وخسارة واحدة، بينما حقق ريال مدريد الانتصار في 6، والتعادل في مواجهتين، وخسارة مثلها.

كما استطاع تشيلسي تسجيل 19 هدفاً، بينما أحرز ريال مدريد 18، ما يؤكد مدى تكافؤ الفريقين.