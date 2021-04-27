كورونا في أمريكا.. 572 ألف وفاة و35.5 مليون إصابة

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 32.119.748 مليون والوفيات إلى 572.625، وفقا لإحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتشهد الأرقام التي سجلت أمس الاثنين، زيادة بـ 431 وفاة و43.669 إصابة جديدة مقارنةً مع الأحد.

وتعد كاليفورنيا أكثر الولايات تضررا من الوباء، بـ 61482 وفاة، و 3.733.005 ملايين إصابة.

ومن جهة أخرى حصل حوالي 138.6 مليون شخص، 41.8% من السكان، على جرعة واحدة على الأقل من بينهم 93 مليون 28% حصلوا بالفعل على تلقيح كامل وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.