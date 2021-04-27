الأمن السيبراني يصدر تحذير عالي الخطورة حول ثغرات جوجل كروم

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة حول وجود ثغرات خطيرة في متصفح “Google Chrome”.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الثغرات تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي: تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.

وأشار إلى أن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 90.0.4430.93، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة.

طريقة التحديث

– افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد – مساعدة – معلومات عن Google Chrome.

– اختر رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، فيما سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

– ثم انقر على إعادة التشغيل.