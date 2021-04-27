ورشة بجامعة بيشة عن مشروع التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة

نظمت وكالة جامعة بيشة للشؤون التعليمية اليوم ورشة عمل بعنوان”خارطة نظام التحول نحو نظام الثلاثة فصول دراسية”.

وتأتي ورشة العمل ضمن استعدادات الجامعة للتحول من نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الفصول الثلاثة.

وتناولت الورشة شرح خارطة نظام التحول لنظام الثلاثة فصول الواردة من وزارة التعليم، ثم استعرض المشرف على وحدة البرامج والخطط الدراسية ضوابط ومحددات خارطة التحول.

وفي ختام الورشة؛ أوصت بعمل جدول زمني لمعالجة التحديات وتقديم المقترحات وتشكيل فرق تنفيذية داخل الكليات والأقسام العلمية لتنفيذ مشروع التحول لنظام الفصول الثلاثة.