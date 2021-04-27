مصر.. السجن المشدد 10 سنوات للمتحرش بـ”طفلة المعادي”

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بمعاقبة المتهم محمد جودت، المتحرش بطفلة المعادي، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأحالت النيابة العامة محمد جودت، للمحاكمة، في مارس الماضي، بتهمة خطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات تحت الإنشاء بميدان التحرية بمنطقة المعادي.

بدأ الحادث بتداول مقطع فيديو، مصور من كاميرات مراقبة لأحد معامل التحاليل، أظهر استدراج المتهم لطفلة تبيع المناديل إلى مدخل العمارة، ثم خرجت فتاة من داخل المعمل وعنفته وطردته.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في أقل من 24 ساعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وتمّ إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.