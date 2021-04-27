أوبك+ تثبت سياسة إنتاج #النفط

قرر تحالف منتجي النفط “أوبك بلس” تثبيت سياسة الإنتاج دون تغيير، بعد تخفيف اتفاق خفض الإمدادات في بداية هذا الشهر.

وأعلن تحالف الدول المنتجة للنفط عبر بيان نشرته منظمة “أوبك”، أن الاجتماع الوزاري لتحالف “أوبك بلس” قرر مواصلة تنفيذ قرار تعديل الإنتاج الصادر عن الاجتماع الوزاري الخامس عشر.

وكان اجتماع التحالف في الأول من أبريل الجاري قد قرر زيادة إنتاج النفط بإجمالي 2.1 مليون برميل يومياً في الفترة بين شهري مايو ويوليو.

وأشار التقرير إلى أن معدل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بلغ 115% في شهر مارس الماضي، موضحاً أن الدول المشاركة في الاتفاق تعهدت بتحقيق الالتزام الكامل وتعويض أي ناقص سابق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اجتماع “أوبك بلس” أنه رغم ملاحظة وجود اتجاه للتخلص من المخزونات التجارية للنفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أنها ارتفعت بمقدار 14.4 مليون برميل في مارس الماضي، ولا تزال أعلى 77.4 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015 و2019.

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري المقبل لتحالف “أوبك بلس” بين الدول المنتجة للنفط في “أوبك” وخارجها في الأول من شهر يونيو المقبل.