أمطار رعدية ورياح.. “الأرصاد” تعلن توقعاتها لطقس الغد في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لطقس غد الأربعاء في المملكة 16/ 9/ 2021 الموافق 28 أبريل الجاري.

وقال إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وفي السياق ذاته، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات متقدمة بحدوث تقلبات جوية على عدد من المناطق تشمل نشاط في الرياح السطحية على منطقة مكة المكرمة وتستمر حتى 11 مساء.

وكذلك سحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتستمر الحالة حتى 11 مساء على منطقتي عسير ومكة، والواحدة صباح الأربعاء على المدينة المنورة والباحة.