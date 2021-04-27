صحف الحرس الثوري تكيل الشتائم لوزير خارجية إيران : حقير وخائن لسليماني

وجه الحرس الثوري الإيراني وصحف التيار المحافظ المقرب من المرشد الإيراني على خامنئي اتهامات واسعة ضد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عقب تسريب صوتي للأخير، كان قد وصف فيه ظريف قاسم سليماني بأنه كان عائقا للدبلوماسية.

وأطلقت الصحف على “ظريف” اسم “ظريف ليكس” على نمط ضيحة “ويكيليكس”.

وكانت تصريحات ظريف عن هيمنة المرشد علي خامنئي والحرس الثوري وقاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس على كل مفاصل الدولة، قد عرضته لهجوم عنيف من الصحف الإيرانية التابعة لتيار المحافظين المقربين من خامنئي.

صحيفة وطن أمروز وصفت ظريف بـ«الحقير»، بسبب حديثه المسرّب الذي تطرق فيه إلى خامنئي وسليماني وتدخلهما السلبي والمباشر في كل القرارات السياسية.

واعتبرت الصحيفة أن مقتل سليماني من قبل الولايات المتحدة كان بسبب دبلوماسية ظريف الانفعالية، وأن سليماني كان ضحية ظريف ودبلوماسيته.

أما صحيفة كيهان المملوكة لخامنئي قالت إن التوجه الغربي للحكومة الإيرانية أدى إلى انتحار ظريف سياسياً بعد إساءته لسليماني.

وأضافت أن تصريحات ظريف زائفة وغير صحيح، وهي تسيء لسليماني والنظام الإيراني كلية.

بينما وصفت صحيفة رسالت على صفحتها الأولى ظريف بـ«الخائن لسليماني»، واستخدمت مصطلح «نا رفيق»، وهو مصطلح فارسي يستخدم عند خيانة الصداقة.