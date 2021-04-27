بعد قليل .. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق “رؤية السعودية 2030”

يجري صاحب السمو الملكي، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لقاءً تليفزيونياً خاصاً اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.

وسيبث اللقاء في تمام الساعة 11 مساءً على التليفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة بالوطن العربي، وسيقوم بإجراء المقابلة الاستثنائية الإعلامي عبدالله المديفر.

من جانبه، أوضح حساب «رؤية السعودية 2030»- عبر تويتر- أنه منذ بداية الرؤية وحتى الآن نعيش عهداً نرى فيه طموحنا يتحقق كل يوم، نلامس التحول من حولنا، ولا حدود لتطلعاتنا المستقبلية، نحن نعيش اليوم وكل يوم برؤية السعودية 2030 هنيئًا لنا كل هذا الفخر والتقدّم.