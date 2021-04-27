فيصل بن فرحان يشارك في جلسة الإحاطة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جلسة الإحاطة بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي عبر الاتصال المرئي.

كما شارك في الجلسة من دول مجلس التعاون نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الدبلوماسية أنور محمد قرقاش، ونائب وزير خارجية دولة الكويت مجدي أحمد الظفيري, ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي الحارثي.

وقد حضر الجلسة الدكتور رائد قرملي مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية.