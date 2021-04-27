محافظ مأرب يثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ويؤكد: بلادنا عصيّة على الحوثي

عقدت السلطة المحلية بمحافظة مأرب لقاءً موسعاً برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة للوقوف على آخر التطورات الميدانية والعسكرية في المحافظة وآليات دعم وإسناد الجيش الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأضاف محافظ مأرب، خلال اللقاء، أن المواطنين في المحافظات المحتلة في ضيق كبير وينتظرون الفرج بسبب عنصرية الميليشيا وفرض الجبايات ودفع أبنائهم إلى محارق الموت دفاعاً عن رجل في كهف ومشروع لا يمت لليمن بصلة.

وشدد في لقائه: مأرب قادرة على الدفاع عن نفسها ولن يصلها الحوثي ونطمئن الجميع أن مأرب في منعة، وهم يعانون من خسائر كبيرة.

كما أعرب عن شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على إسناده المستمر للجيش الوطني والمقاومة ونصرته ودعمه المتواصل للشعب اليمني في مختلف المجالات.

بينما أكد الحاضرون في اللقاء استعدادهم لدعم وإسناد المعركة الوطنية بكل الإمكانات والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن والمقاومة ورجال القبائل والقيام بدورهم في التعبئة العامة كل من موقعه وعمله لتحقيق التكامل والتضافر في مواجهة المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.