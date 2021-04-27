وفاة ملاكم عربي في بطولة العالم

بعد تعرضه لإصابة قوية، توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثرا بإصابته.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان لها، أن صويصات تعرض للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغراماً، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة.

وأعربت اللجنة ممثلة برئيسها الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، عن حزنها العميق وألمها الشديد بوفاة اللاعب.

وطلب العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني للملاكمة، فتح تحقيق شامل حول وفاة الملاكم الراحل.