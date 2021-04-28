تقرير موجع من هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تضطهد الفلسطينيين وتمارس الفصل العنصري

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا يصف الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي بأنه جريمة فصل عنصري.

وقالت المنظمة في تقريرها إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون جريمتَيْ الفصل العنصري والاضطهاد.

وشددت أنه يجب أن يتحرك العالم لنصرة ملايين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتمييز الممنهج.

وحددت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك الخطوط العريضة، للاتهامات في تقرير من 213 صفحة استنادا إلى مصادر مختلفة بما في ذلك “وثائق التخطيط الحكومية”.

وأكدت أنها النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.