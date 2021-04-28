الماجستير بامتياز لـ«بدر الهويل» في المناهج التعليمية

حصل الإعلامي والمشرف التربوي بإدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة المكرمة الأستاذ بدر بن عبدالله الهويل المقاطي على درجة الماجستير بامتياز في المناهج التعليمية من كلية التربية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.

وقد أوصت اللجنة المشكلة لمناقشة المشروع والمكونة من الأستاذ الدكتور أكرم محمد بريكيت أستاذ المناهج بجامعة طيبة والدكتور إبراهيم عوض العوفي أستاذ المناهج المشارك بجامعة طيبة بمنح الباحث المقاطي درجة الماجستير بامتياز عن مشروعه البحثي والذي حمل عنوان “تقويم الأداء التدريسي لمعلمي مقرر لغتي الجميلة في ضوء مهارات الطلاقة القرائية “.

تهانينا وألف مبروك .