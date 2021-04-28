“التعليم” تجري تعديلات على التقويم التفصيلي الدراسي واجازة شاغلي الوظائف التعليمية

اصدرت وزارة التعليم تعميم الحاقي بشأن التقويم الدراسي لما تبقى من الفصل الدراسي الحالي ١٤٤٢ وكذلك تعديلات على بداية اجازات شاغلي الوظائف التعليمية في جميع المراحل الدراسية.

وتضمن التعميم الذي تحصلت “الوئام” على نسخة منه تنظيم أعمال الدور الثاني وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة وفق الآتي:

بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في مرحلة رياض الأطفال ومعاهد ومراكز وبرامج التربية الفكرية والتوحد وتعدد العوق لجميع المراحل الدراسية

بنهاية دوام يوم الخميس ١٠رمضان ١٤٤٣.

وبداية أعمال اختبارات الدور الثاني من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي مدارس التعليم العام والتربية الخاصة ١٣ رمضان ١٤٤٢.

وبداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلة الابتدائية لمدارس التعليم العام والتربية الخاصة بنهاية دوام يوم الخميس ١٧رمضان ١٤٤٢ ويشترط للتمتع بالإجازة إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.