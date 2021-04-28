السعودية: إيران تلعب دوراً هداماً بدعمها الميليشيات الارهابية

جدد مجلس الوزراء الذي عقد جلسته، مساء أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز التذكير بـ”الدور الهدام” لإيران وخطورتها النووية.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، إن مجلس الوزراء تناول خلال جلسته: مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.

وشدد المجلس على مضامين كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وما عبرت عنه من القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات “التصعيدية” التي تتخذها إيران “لزعزعة الأمن والاستقرار ليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي.

وتطرقت كلمة المملكة لدور إيران الهدام من خلال دعمها الميليشيات الحوثية الإرهابية وهجماتها على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية، وكذلك دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.