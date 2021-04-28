كندا تسجل أول حالة وفاة جراء تلقي لقاح أسترازينيكا

أعلن رئيس وزراء كيبيك فرنسوا ليغو أمس الثلاثاء، أن امرأة تبلغ 54 عاماً توفيت في كيبيك، بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، وهي أول حالة يبلغ عنها في كندا.

وقال ليغو في مؤتمر صحافي: “يحزنني أن أعرف أن امرأة تبلغ 54 عاماً وبصحة جيدة ماتت لأنها تلقت الطعم”.

من جهته قال الدكتور هوراسيو أرودا مدير الصحة العامة في كيبيك، إن المرأة التي لم تكشف هويتها “ماتت من تجلط دماغي بعد تلقيحها بأسترازينيكا”.

وأضاف أنها تلقت علاجاً طبياً لم “ينجح”.

وشدد أرودا على أن هذه الوفاة “ينبغي أن لا تغير” استراتيجية استخدام هذا اللقاح في كيبيك، والموصى به لمن هم فوق سن 45 عاماً.

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو تلقى بنفسه جرعة أولى من لقاح استرازينيكا الجمعة.