زيادة حجم التشكيلة إلى 26 لاعباً في بطولة أوروبا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصدد زيادة حجم قوائم المنتخبات الوطنية في بطولة أوروبا هذا العام من 23 إلى 26 لاعباً.

وستتغير اللوائح من أجل تخفيف الحمل على اللاعبين بعد تأخر انطلاق موسم 2020-2021 العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، بينما تم تقليص مدة الموسم أيضاً لينتهي في مايو قبل بطولة أوروبا التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن القرار اتخذ بواسطة لجنة المنتخبات الوطنية في “يويفا”، ومن المتوقع أن تصدق عليه اللجنة التنفيذية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني، الشهر الماضي إنه “يدعم مقترح زيادة حجم القوائم بسبب مخاطر إصابة اللاعبين بكوفيد-19 وصعوبة استبدالهم أثناء بطولة أوروبا 2020”.

وأكد “يويفا” الشهر الماضي أن الفرق سيسمح لها بإجراء خمسة تغييرات في كل مباراة ببطولة أوروبا.