“برنت” عند 66.69 دولار.. ارتفاع أسعار النفط بدعم من قرار “أوبك+”

واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأربعاء بعدما أكدت مجموعة “أوبك+” أنها ستسمر في خططها لتخفيف قيود الإنتاج، ورغم مخاوف بشأن الطلب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس “كورونا”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 0.4% أو 27 سنتًا إلى 66.69 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.4% أو 23 سنتًا عند 63.17 دولار للبرميل، بعدما قفزت أمس 1.7%.

ويتوقع “جولدمان ساكس” أن يسجل الطلب على النفط أكبر قفزة على الإطلاق خلال الأشهر الستة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد “كوفيد-19” في أوروبا، كما أكد توقعه بأن سعر خام برنت القياسي قد يصل إلى 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث من هذا العام.

وأشارت تقديرات معهد البترول الأمريكي إلى ارتفاع المخزونات بمقدار 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أبريل، هذا وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.