مستشار رئيس الإمارات: استقرار السعودية لصالح العرب والمنطقة

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن ازدهار واستقرار وريادة السعودية هو في صالح بلاده والعرب والمنطقة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات كتبها قرقاش عبر حسابه الرسمي على الموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك تعقيبا على المقابلة التي بثت أمس لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

وقال قرقاش إنه “من الضروري التوقف عند مضامين الحديث الشامل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لما يحمله من رسائل مهمة ورؤية متفائلة للسعودية الشقيقة”.

وأضاف أن السعودية “بلد محوري يشهد تغييراً جذرياً شاملاً ونهضة متجددة تعانق المستقبل”.

وتابع: “توقفت ملياً عند منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية. وأعجبني بشكل خاص ردّ الأمير محمد بن سلمان بشأن سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لتفتح آفاقاً جديدة”.

وأشار إلى أنها “رؤية خيّرة وبرنامج طموح ينقل السعودية الشقيقة إلى فضاء أرحب ويجدد النهضة والموقع، دعواتنا بالنجاح والتوفيق”.