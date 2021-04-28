حددت الأماكن… الصحة تطلق حملة للتوعية بفوائد التبرع بالدم

نفذت وزارة الصحة أمس، حملة للتبرع بالدم، تحت شعار #دام_دمك، وذلك في مناطق المملكة كافة.

وتسعى “الصحة” من خلال هذه الحملة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وكذلك تبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

كما تسعى الحملة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

‏وسيكون التبرع عبر الحجز عن طريق تطبيق موعد، وذلك في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية وعربات التبرع بالدم المتنقلة، مع الحرص على أخذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.