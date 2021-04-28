العراق يعلن تشكيل لجنة دولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة

أعلن العراق عن تشكيل لجنة المراقبين الدوليين للانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات في العراق في بيان اليوم، بأنها ستوجه بالتنسيق مع وزارة الخارجية دعوات لـ75 سفارة ومنظمة دولية للإشراف على الانتخابات المقبلة، فيما أبدت بعض الجهات رغبتها بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، بعد زيارة رئيس مجلس المفوضية لمقراتها.

وأوضحت أن عملية مراقبة الانتخابات لا تقتصر على الجهات الدولية, وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني ووكلاء الأحزاب السياسية.

مشيرة إلى أن عملية تحديث سجل الناخبين التي انتهت في 15 أبريل الحالي، أنجزت بمشاركة أكثر من 5 آلاف مراقب من منظمات المجتمع مدني وما يزيد على 7 آلاف وكيل للأحزاب السياسية.