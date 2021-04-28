الدولار سيتجاوز 10 ليرات.. توقعات بتراجع العملة التركية وتخفيض سعر الفائدة

كشفت مؤسسة دولية عن توقعاتها بشأن مصير الدولار أمام الليرة التركية وذلك بعدما تجاوز حاجز الثمان ليرات عقب حملات الإقالة التي شهدتها المؤسسات المالية البارزة في تركيا.

مؤسسك كابيتال ايكونوميست، الاستشارية للدراسات الاقتصادية ومقرها لندن، توقعت أن يسجل الدولار 9.50 ليرة بنهاية العام الجاري على أن يواصل الارتفاع خلال العام القادم ليسجل 10.50 ليرة بحلول نهايته.

وأشارت المؤسسة في تقييمها أنه من المنتظر أن يبدأ البنك المركزي التركي سياسة تخفيف سعر الفائدة خلال البضعة أشهر القادمة.

وتوقعت كابيتال ايكونوميست، أن يسجل سعر الدولار أمام الليرة ارتفاعا بنحو 10 في المئة بنهاية العام الجاري، كما توقعت أيضا أن يخّفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة ليتراجع إلى 14 في المئة وهو ما سيجعل الدولار يرتفع إلى 9.50 ليرة بنهاية العام الجاري و10.50 ليرة بنهاية العام القادم.

هذا وذكرت الشركة في تقييمها أيضًا أن معدلات التضخم المرتفعة نتيجة لتراجع قيمة الليرة ستدفع البنك المركزي التركي إلى فرض قيود جديدة بالسياسة المالية خلال العام القادم مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل تركيا نموا هذا العام بنحو 4.8 في المئة على أن تتراجع هذه النسبة خلال العام القادم إلى 3.3 و3.8 في المئة.