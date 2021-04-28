ارتفاع نسبة توطين وظائف القطاع الخاص لـ 22.75 في المائة

كشف المرصد الوطني للعمل، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2021م.

وأوضح المرصد الوطني للعمل؛ وفقاً لبيان صادر عن “هدف”، أن نسبة التوطين بالمملكة وصلت إلى 22.75% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص في نهاية الربع الأول من عام 2021، مقارنة مع 20.37% بنهاية الربع ذاته من عام 2020، علماً بأن معدل التوطين بلغ 21.81% بنهاية الربع السابق (الربع الرابع من العام 2020).

وارتفع معدل التوطين بالقطع الخاص السعودي مقابل نسبته البالغة 20.21% في عام 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017.

وبلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية؛ وفقاً للمرصد الوطني للعمل، 1.84 مليون مشترك في الربع الأول من العام 2021، من بينهم 62.8% من الذكور، و37.2% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.7%، ثم الرياض بنسبة 24.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.3%، وعسير بمعدل 17.5%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشروعات البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل